Нападающий «Зенита» Юри Алберто вышел на замену в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Бразильский форвард заменил на 65-й минуте соотечественника Клаудиньо. Для него это первый официальный матч в составе «Зенита».

Бразилец перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» этой зимой.

Счёт к середине второго тайма — 3:2 в пользу «Бетиса».

Уже к 18-й минуте петербуржцы проигрывали 0:2: сперва отличился Гвидо Родригес с передачи 40-летнего Хоакина, а затем Виллиан Жозе поразил ворота Михаила Кержакова после эффектного прохода.

На 25-й минуте Артём Дзюба головой замкнул навес Вячеслава Караваева, прошедшего по флангу.

Через четыре минуты Малком пробил в нижний угол из штрафной после передачи Вендела и сравнял счёт.

Однако незадолго до перерыва Андрес Гуардадо переиграл голкипера после паса Айтора Руибаля.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» играет в следующем составе: Кержаков — Караваев (Мостовой, 46), Чистяков, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос — Барриос, Кузяев, Вендел — Малком, Клаудиньо (Юри Алберто, 65) — Дзюба.

Судит матч франуз Бенуа Бастьен. Ответная игра состоится в Севилье 24 февраля.