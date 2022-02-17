Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух прокомментировал эмоции Александры Трусовой после завершения состязания одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Трусова после оглашения итогов крикнула: «У всех есть золото, кроме меня», а на церемонии награждения, перед тем, как взойти на пьедестал сказала, что ненавидит этот вид спорта и намекнула на завершение карьеры.

«Это эмоции! Все девушки мечтали о золотой медали, все выступали по максимуму, — цитирует Metaratings Авербуха. — Саша Трусова выиграла произвольную программу, но риск в короткой программе с тройным акселем не был оправдан. Так или иначе это спорт, для всех эта история была очень тяжелой. Завтра уже эмоции улягутся и все будет хорошо».

Золото в состязаниях одиночниц завоевала Анна Щербакова, Трусова стала второй, а ещё одна россиянка Камила Валиева — четвёртой.