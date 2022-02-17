Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, рассказал о защите организма человека, переболевшего омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, человек получает защиту от штаммов коронавируса, но при этом, на вопрос об эффективности защиты, он ответить затруднился.

«Вероятность повторного заражения — это сложный параметр. Здесь необходимо учитывать, сколько человеку лет, когда он вакцинировался или переболел, — приводит «Мойка» слова вирусолога. — Даже если вы переболели «дельтой» или «омикроном», всегда может найтись доза или концентрация того же штамма, которая вас убьет».

По его словам, эффективность работы иммунной системы зависит и от возраста человека.