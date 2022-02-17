Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев эмоционально отреагировал на итоги выступления воспитанниц школы на Олимпиаде-2022 в состязании фигуристок-одиночниц. 15-летняя Камила Валиева лидировала после короткой программы, но допустила ошибки в произвольной и стала лишь четвёртой.

«Это безобразие, ребенка надломили. То, что Камила прошла, через это надо проходить, — цитирует Metaratings Лайшева. — Такие испытания сделают ее сильнее. Камиле 15 лет, но четвёртое место на Олимпиаде – это все равно успех после того, что ей пришлось пережить».

Напомним, что Валиева на Олимпиаде-2022 взяла золото в командном турнире в составе сборной России. Однако после завершения соревнований стало известно, что фигуристка сдала в декабре положительную допинг-пробу. CAS допустил её к соревнованиям одиночниц за день до короткой программы, но расследование допингового дела продолжается. Если Валиеву признают виновной, вся сборная России может лишиться золота в команде.