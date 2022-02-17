«Зенит» уступил «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:3. Уже к 18-й минуте петербуржцы проигрывали 0:2: сперва отличился Гвидо Родригес с передачи 40-летнего Хоакина, а затем Виллиан Жозе поразил ворота Михаила Кержакова после эффектного прохода.

На 25-й минуте Артём Дзюба головой замкнул навес Вячеслава Караваева, прошедшего по флангу.

Через четыре минуты Малком пробил в нижний угол из штрафной после передачи Вендела и сравнял счёт.

Однако незадолго до перерыва Андрес Гуардадо переиграл голкипера после паса Айтора Руибаля.

В середине второго тайма в составе петербуржцев дебютировали два новичка: Юри Алберто заменил Клаудиньо, а Иван Сергеев — Артёма Дзюбу.

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» сыграл в следующем составе: Кержаков — Караваев (Мостовой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос — Барриос, Кузяев, Вендел — Малком, Клаудиньо (Юри Алберто, 65) — Дзюба (Сергеев, 73).

Судил матч франуз Бенуа Бастьен. Ответная игра состоится в Севилье 24 февраля.