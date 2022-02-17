Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в резкой форме высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. 15-летняя спортсменка лидировала после короткой программы на Олимпиаде-2022, но провалила произвольную и стала лишь четвёртой.

«Суперсистема ВАДА и прочее дерьмо её уничтожили. Безумно обидно за человека, спортсмена, которую так уничтожили, — цитирует Metaratings Жулина. — Может быть единственный плюс в этой истории, что Камила не закончит, а продолжит кататься, хотя будет очень тяжело из-за структуры тела».

Напомним, что Валиева на Олимпиаде-2022 взяла золото в командном турнире в составе сборной России. Однако после завершения соревнований стало известно, что фигуристка сдала в декабре положительную допинг-пробу. CAS допустил её к соревнованиям одиночниц за день до короткой программы, но расследование допингового дела продолжается. Если Валиеву признают виновной, вся сборная России может лишиться золота в команде.