Британские эксперты назвали скрытые симптомы штамма коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости. Врачи отмечают, что данный штамм протекает в более мягкой форме, у большинства людей симптомы похожи на те, что они испытывают при простуде: насморк, температура, боль в горле.

Однако профессор Тим Спектор отметил, что у некоторых заражённых вирус может оседать не в носу, а в кишечнике. Так что мазок из носа и ротоглотки будет неинформативным.

Всего профессор выделяет шесть симптомов заражения штаммом коронавируса: тошнота, диарея, рвота, боли в животе, изжога, вздутие живота.

В группу риска входят те, кто ранее уже испытывал проблемы с желудочно-кишечным трактом и имеет хронические заболевания органов пищеварения.

Чаще всего пациенты сообщают о постоянной боли в животе, расстройстве стула, тошноте и рвоте.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Microbiology, Immunology and Infection, тошнота и рвота входят в число самых частых сопутствующих симптомов «омикрона».