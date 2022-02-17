Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась по поводу ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка помогла России завоевать золото в командном турнире. Однако после её завершения стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды, — цитирует ТАСС Кабаева. — Если бы ВАДА сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы».

Также Кабаева заявила, что поскольку Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде, то стоит признать её чистой спортсменкой.

«И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — резюмировала гимнастка.

Стоит отметить, что Кабаева ошибается, поскольку суд в Лозанне принимал решение лишь по поводу возможности Валиевой соревноваться на Олимпиаде до завершения дела по её допинг-пробе.