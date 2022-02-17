Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену нападающего Артёма Дзюбы в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3). Форвард вышел в стартовом составе и отметился голом в середине первого тайма. На 73-й минуте он был заменён на новичка команды Ивана Сергеева. Кроме того, на 65-й минуте дебютировал Юри Алберто.

«Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Забил, имел ещё момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность – Сергеев и Юри Алберто. Заменили его, чтобы поддержать темп», — цитирует «Чемпионат» Семака.

Также специалист высказал предположение, что игрокам могло в сегодняшнем матче не хватить игрового тонуса.