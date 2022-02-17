На Олимпиаде-2022 выдалась драматичная развязка в состязаниях фигуристок-одиночниц. «Зенит» проиграл «Бетису» в футбольной Лиге Европы. Александра Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание. Самые интересные новости спорта 17 февраля – в дайджесте NVsport.

«Бавария» спаслась от поражения в матче 1/8 финала ЛЧ с «Зальцбургом» на 90-й минуте

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между австрийским «Ред Булл Зальцбургом» и немецкой «Баварией». Матч прошел на стадионе «Ред Булл Арена» и завершился со счетом 1:1.

ВАДА: У нас есть вопросы к РУСАДА по делу Валиевой на Олимпиаде

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения от участия в Олимпиаде с российской фигуристки Камилы Валиевой плохо влияет на борьбу с допингом в России по мнению ВАДА.

Швейцарка Гизен выиграла Олимпиаду в суперкомбинации. Плешкова – 10-я

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования у женщин в суперкомбинации. Олимпийской чемпионкой стала швейцарская горнолыжница Мишель Гизен с результатом 2:25.67.

Женская сборная России по керлингу заняла последнее место на Олимпиаде

В заключительном матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 4:9.

Голикова уступила 0,1 секунды в борьбе за бронзу ОИ-2022 на 1000 м

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошли соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 метров.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой в личном турнире, Трусова — вторая, Валиева — четвертая

Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине. На втором месте с серебряной медалью финишировала Александра Трусова.

Определились финалисты Олимпиады-2022 в мужском кёрлинге

Завершились полуфинальные матчи Олимпиады-2022 в мужском кёрлинге. В первой 1/2 финала Швеция обыграла Канаду со счётом 5:3. В другом полуфинале Великобритания обыграла США — 8:4.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» Крик души Александры Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после объявления итоговых результатов в состязаниях одиночниц на Олимпиаде-2022.

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова стала второй полуфиналисткой турнира в Дубае. 31-я ракетка мира взяла верх над представительницей Швейцарии Жиль Белен Тайхманн — 6:2, 5:7, 6:4.

«Зенит» вырвал победу у «Цмоки-Минска» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» одержал победу над белорусским «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:74.

Рублёв в паре с украинцем Молчановым вышел в полуфинал турнира в Марселе

Россиянин Андрей Рублёв и украинец Денис Молчанов вышли в 1/2 финала турнира в Марселе в парном разряде. Дуэт обыграл французов Бенджамина Бонзи и Альбано Оливетти — 6:4, 5:7, 10:8.

«Зенит» проиграл «Бетису» в Лиге Европы, Юри Алберто и Сергеев дебютировали за клуб

«Зенит» уступил «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:3.