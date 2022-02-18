Представительница Китая Эйлин Гу стала двукратной чемпионкой Олимпийских Игр-2022 в лыжном фристайле. Вторую медаль соревнований она выиграла в дисциплине хаф-пайп.

В финале спортсменка набрала 95.25 балла. Второй была канадка Кэсси Шарп с суммой в 90.75 балла. В топ-3 также вошла ее соотечественница Рэйчел Каркер (87.75).

Российские спортсменки не участвовали в итоговом заезде. Александра Глазкова заняла 14-е место в квалификации и не вышла в следующий этап.

Ранее Эйлин Гу выиграла золото Игр-2022 в биг-эйре и серебряную медаль в слоупстайле. 18-летняя победительница родилась и живет в Сан-Франциско (США), однако представляет родину своей матери – Китай. В активе фристайлистки также есть два чемпионства на мировом турнире-2021.