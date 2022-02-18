На зимних Олимпийских Играх в Пекине сегодня, 18 февраля, пройдет заключительная женская биатлонная гонка. Спортсменки пробегут масс-старт на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Начало гонки в Китае назначено на 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет увидеть на сайте Первого канала по ссылке здесь.

Состав участников гонки формировался по рейтингу общего зачета Кубка мира (топ-15), а также по лучшим результатам, показанным на Олимпиаде.

Сборную России в этом масс-старте представит Кристина Резцова (15-й номер), Ульяна Нигматуллина выйдет на старт под 24-м номером. Кристина Казакевич побежит под 30-м, она попала в список участников только после отказа одной из спортсменок.

Ранее женская сборная России взяла серебро в классической эстафете.