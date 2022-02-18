Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о допинг-скандале российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, организация была против участия спортсменки в личном турнире Олимпиады-2022.

Ранее допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат. Несмотря на это, спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к выступлению одиночниц.

«Мы пошли в суд, мы не хотели, чтобы она участвовала. И мы проиграли суд, надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта. Но мы решили не проводить медальной церемонии», – приводит слова Баха на пресс-конференции Sport24.

Накануне, 17 февраля, Валиева заняла итоговое четвертое место в личных соревнованиях. В первый день турнира она выиграла короткую программу.