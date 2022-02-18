«Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провел весь матч на льду и отразил 26 бросков из 27.

В составе победителей голы забили Жан-Габриэль Пажо, Ноа Добсон, Мэтью Барзал и Брок Нельсон. Единственную ответную шайбу забросил Тэйлор Холл.

«Айлендерс» завершили серию из трех поражений подряд. Команда из Нью-Йорка находится на 11-м месте в рейтинге Восточной конференции.

«Бостон Брюинз» расположились на восьмой строчке этой турнирной таблицы. Коллектив проиграл второй раз кряду, ранее они уступили «Рейнджерс».