Представители российской фигуристки Камилы Валиевой потребуют вскрытия допинг-пробы «Б» от 25 декабря. Это решение указано в документе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что результат второго анализа еще неизвестен.

«Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе. Вот почему спортсменка запросит анализ пробы «Б», — эта причина указана в документе.

Напомним, CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она стала первой в короткой программе, но в итоге осталась без медалей после произвольного проката.