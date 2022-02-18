«Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в серии буллитов.

Российский нападающий Артемий Панарин провел на льду 19:53, отдал голевую передачу. Также он упустил шанс отметиться голом, не реализовав бросок со штрафной.

Голкипер Игорь Шестеркин смог отразить 31 бросок из 33 и трижды спас команду в серии буллитов.

В основное время за коллектив из Нью-Йорка забили К’Андре Миллер и Мика Зибанежад.

Среди игроков «Детройта» отметились Трой Стечер и Дилан Ларкин. Победный буллит себе на счет записал Пиус Зутер.

В турнирной таблице «Нью-Йорк Рейнджерс» занимают шестую строчку Восточной конференции, а их соперники – девятую.