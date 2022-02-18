«Монреаль Канадиенс» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Победитель встречи определился только в овертайме.

Защитник триумфаторов Александр Романов вышел на лед в своем 100-м матче в НХЛ, проведя на площадке 20:15 и нанеся три броска. В его команде дубль оформил Коул Кофилд, он вывел «Монреаль» в овертайм и там же определил исход игры. Одна шайба – на счету Пол Байрона.

В составе «Сент-Луис Блюз» два очка набрал Павел Бучневич. Он забил и отдал голевую передачу. Владимир Тарасенко в его звене также отметился ассистом. Еще одним автором года стал Роберт Томас.

Канадский «Монреаль» смог прервать серию из 10 поражений подряд.