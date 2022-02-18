На Олимпийских Играх в Пекине сегодня, 18 февраля, дан старт финальной женской гонке турнира биатлонистов. Спортсменки побежали за наградами в дисциплине с общего старта.

Биатлонистки преодолеют 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

Сборную России в этом масс-старте представит Кристина Резцова (15-й номер), Ульяна Нигматуллина выйдет под 24-м номером.

Ирина Казакевич появится под 30-м номером. Изначально спортсменка была первой запасной в протоколе. Однако после отказа одной из участниц она получила право выйти на старт.

Ранее женская сборная России взяла серебро в классической эстафете. В ней принимали участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.