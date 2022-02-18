«Коламбус Блю Джекетс» победили «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 7:4.

21-летний российский нападающий Егор Чинахов отметился голом, а также сделал ассист.

В составе «Коламбуса» хет-трик оформил Патрик Лайне. Кроме него, три очка в своей статистике добавил Бун Дженнер. Российский защитник Владислав Гавриков сделал две результативные передачи и заработал коэффициент полезности «+3».

В составе «Чикаго» голами отметились Филипп Курашев, Райан Карпентер, Маккензи Энтвистл и Алекс Дебринкэт.

Напомним, первый гол в НХЛ Егор Чинахов забил 16 ноября 2021 года в ворота «Детройта». Форвард проводит свой дебютный сезон в североамериканском чемпионате.