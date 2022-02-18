На зимних Олимпийских Играх в Пекине сегодня, 18 февраля, состоится последняя биатлонная гонка. Спортсмены выступят в масс-старте на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Начало гонки в Китае назначено на 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет увидеть на сайте телеканала «Россия-1» по ссылке здесь.

Состав участников гонки формировался по показателям общего зачета Кубка мира (топ-15), а также по лучшим результатам на Олимпийских Играх.

В состав сборной России вошли Эдуард Латыпов (пятый номер) и Александр Логинов (десятый номер). Максим Цветков появится на трассе под 16-м номером.

Ранее мужская национальная команда выиграла бронзу в классической эстафете. Также личную медаль брал Эдуард Латыпов.