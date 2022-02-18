Российский фристайлист Сергей Ридзик стал третьим в главном финале ски-кросса на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Спортсмен выиграл вторую бронзовую медаль в своей карьере.

Первое место в финишном протоколе занял швейцарец Райан Режес. Вторым был его соотечественник Алекс Фива. На четвертой позиции гонку завершил представитель Швеции Эрик Моберг.

Другой россиянин Игорь Омелин был последним в своем четвертьфинальном заезде и не смог пробиться в следующий раунд турнира. Кирилл Сысоев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Сергей Ридзик также завершил борьбу с бронзовой медалью.

В активе российских фристайлистов на Играх-2022 есть еще одна третья позиция. Илья Буров становился призером в лыжной акробатике.