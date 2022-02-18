Франзузская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте на пекинской трассе. Она финишировала первой с четырьмя промахами на огневых рубежах.

Второй и третьей стали норвежки Тириль Экхофф (+15.3) и Марте Ульсбю-Ройселанн (+34.9). Призеры гонки также допустили по четыре ошибки при стрельбе.

Лучший результат среди россиян показала Кристина Резцова, став пятой с проигрышем в 1 минуту и 11 секунд. Она не смогла закрыть шесть мишеней.

Ульяна Нигматуллина финишировала на 17-й позиции с шестью промахами, Ирина Казакевич завершила дистанцию 20-й с семью ошибками.

Напомним, сегодня, 18 февраля, завершится турнир биатлонистов. В 12:00 стартует последняя гонка – мужской масс-старт.