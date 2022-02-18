«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Российский нападающий победителей Александр Овечкин не смог набрать очки в встрече.

Среди столичных игроков отличились Михал Кемпны, Джо Снивли и Джон Карлсон. Дубль оформил Гарнет Хэтэуэй.

Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 19:19 и сделал ассист. Голкипер Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33. Евгений Кузнецов был на площадке чуть более 20 минут и отметился одним броском.

Среди проигравших забили Джерри Мейхью (дубль) и Трэвис Санхайм. Россиянин Иван Проворов суммарно появлялся на льду 26:42, помог команде голевой передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».