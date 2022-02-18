«Оттава Сенаторз» обыграла «Баффало Сэйбрз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Зак Сэнфорд, Остин Уотсон и Брэди Ткачук. Российский защитник Артем Зуб за 19 минут 27 секунд на льду сделал одну голевую передачу. Никита Зайцев, выступающий на той же позиции, провел на площадке 22:50 и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

Единственную шайбу за «Баффало Сэйбрз» забросил Кайл Окпосо.

Команды находятся на соседних строчках турнирной таблицы Восточной конференции. «Оттава Сенаторз» занимает 12-е место с 40 очками. Их соперники из штата Нью-Йорк идут чуть ниже с таким же количеством баллов.