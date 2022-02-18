Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российской команды в женском масс-старте на Играх-2022 в Пекине. Представители сборной не попали на пьедестал почета.

Золото в гонке с общего старта взяла француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди россиянок (пятой) была Кристина Резцова.

«Для медали не хватило стрельбы. К сожалению, Резцовой чуть-чуть не повезло. Да и Ульяна сегодня не в лучшей стрелковой форме… Я связываю это с медалью в эстафете. Конечно, им уже тяжело было собраться — ведь было предпринято столько усилий к завоеванию медали», — цитирует Васильева Чемпионат.

Напомним, в 12:00 по московскому времени стартует последняя гонка биатлонистов на Играх-2022.