«Питтсбург Пингвинз» не смогли продлить победную серию до пяти триумфов, остановившись на четырех матчах. Команда уступила «Торонто Мэйпл Лифс» во встрече НХЛ со счетом 1:4.

Несмотря на поражение, «Питтсбург» находится в топ-3 таблицы Восточной конференции.

Среди победителей голы забили Остон Мэттьюс, Морган Райлли, Давид Кемпф и Майкл Бантинг. Российский нападающий Илья Михеев провел на площадке 13:08 и сделал два броска.

В составе проигравших заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин. Российский форвард записал на счет шестой гол в текущем сезоне и 430-й в карьере.

«Торонто Мэйпл Лифс» закрепились на пятой строчке Востока с 67 очками, сравнявшись с «Рейнджерс».