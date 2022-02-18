На Олимпийских Играх в Пекине сегодня, 18 февраля, началась заключительная гонка турнира биатлонистов. Мужчины вышли на трассу для розыгрыша медалей в масс-старте.

Биатлонисты пробегут 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

В состав российской команды вошли Эдуард Латыпов (пятый номер) и Александр Логинов (десятый номер). Также страну представит Максим Цветков (16-й), он дважды оставался в шаге от пьедестала в личных дисциплинах. Всего в гонке примут участие 30 спортсменов.

Ранее мужская сборная России взяла бронзу в классической эстафете. Медалистами в команде стали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.