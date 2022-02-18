«Ванкувер Кэнакс» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. Основное время матча завершилось ничьей, исход игры определился в овертайме.

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел пятое поражение подряд, три из которых состоялись именно в дополнительное время. Российский форвард Александр Барабанов забил гол, но не смог спасти команду в очередной неудаче.

В составе проигравших дубль оформил Тимо Майер. Еще один гол записал на счет Логан Кутюр.

У победителей из Ванкувера по шайбе забросили Брок Бозер, Куинн Хьюс, Юхо Ламмикко, Конор Гарленд и Джей Ти Миллер.

В турнирной таблице «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции. «Ванкувер» опережает соперников на одну позицию в рейтинге.