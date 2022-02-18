Известный петербургский боксер, чемпион России Алексей Мазур отметил свое желание выступить на Олимпийских Играх-2024 в Париже. По его словам, он сделает все, что в его силах для попадания на соревнования во Франции.

Спортсмен продолжает тренироваться в составе национальной команды.

«Возраст у меня солидный для любительского бокса. Бокс же за последние годы очень сильно помолодел. Но все-таки продолжают выступать и опытные боксеры. Олимпиада в Париже пройдет через два года, это не такой уж большой срок», – цитирует Мазура «Петербургский дневник».

Атлет добавил, что продолжит сезон на Кубке Странджа в Болгарии. В случае успешного выступления Мазур сможет отправиться на чемпионат Европы в Ереване (Армения).

Напомним, спортсмен выступает в легкой и первой полусредней весовых категориях.