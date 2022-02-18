Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал первым по итогам заключительной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсмен выиграл масс-старт на 15 километров и взял пятое золото Игр в карьере.

Победитель допустил четыре промаха на огневых рубежах.

Вторым финишировал представитель Швеции Мартин Понсилуома (+40.3) с двумя ошибками. В топ-3 также вошел норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+1.12.5) с тремя непопаданиями по мишени.

Александр Логинов был 15-м в финишном протоколе гонки с общего старта. У россиянина – семь промахов и почти три минуты проигрыша лидеру. Эдуард Латыпов с таким же количеством ошибок стал 19-м. Максим Цветков расположился на строчку ниже с шестью промахами на рубежах.