Голландский конькобежец Томас Крол взял вторую медаль на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Атлет выиграл первое золото в карьере на дистанции 1000 метров с результатом 1.07,92.

Ранее представитель Нидерландов был вторым на 1500-метровке на олимпийском треке в Китае.

Серебро завевал канадец Лоран Дюбрёй, бронзу взял норвежец Ховард Хольмефьорд Лорентсен.

Лучшим из российских спортсменов был Виктор Муштаков. Он преодолел дистанцию за 1.08,74 и остановился только на восьмой строчке итогового протокола.

Рекордсмен на этой дистанции и дебютант Игр Павел Кулижников стал со временем 1.08,87. Личный рекорд россиянина равен – 1:05.69 и был установлен в 2020 году в Солт-Лейк-Сити (США).

Последние медали в конькобежном спорте будут разыграны завтра, 19 февраля, в масс-стартах.