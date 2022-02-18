Трёхкратная чемпионка Игр по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг сообщила, что 30-километровый марафон на турнире в Пекине станет для нее последней олимпийской дистанцией в профессиональной карьере.

Спортсменка отметила, что не собирается оставаться до ОИ-2026 в Италии. Однако 33-летняя норвежка не обозначила завершение выступлений в ближайшее время.

«Через четыре года? Нет. Я знаю, что в воскресенье меня ожидает последняя гонка на Олимпиадах. Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что тогда мне становится грустно. Сначала я проведу эту гонку, а потом подумаю об остальном», — приводит слова Йохауг ABC Nyheter.

Женский марафон запланирован на 20 февраля. Старт гонки состоится в 9:30 по московскому времени.