На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 18 февраля, фигуристы выступят с короткими прокатами в личной дисциплине спортивных пар. На льду появятся 19 пар, россияне выйдут в заключительной разминке.

Соревнования начались в 13:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке здесь.

Первыми среди россиян номер покажут олимпийские чемпионы 2022 года в команде Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Их выход на лед под 16-м номером состоится в 16:17 по мск.

Затем выступят основные соперники национальной команды, китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Далее, в 16:30 по мск, короткую программу представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов (номер 18)

В заключение на льду появятся Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (номер 19). Они завершат первый соревновательный день в 16:37 по мск.