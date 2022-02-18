Будем откровенны: нынешнему «Зениту» пройти нынешний «Бетис» будет архисложно. Севильцы идут в топе чемпионата Испании, а у петербуржцев просто нет футболистов такого уровня в составе. Кроме того, кадровые потери и долгий зимний перерыв не внушали оптимизма.

Состав

Главной загадкой оставался стартовый состав петербуржцев и схема игры. Встречу пропускали травмированные Станислав Крицюк и Деян Ловрен. Кроме того, команду покинул Сердар Азмун и пришли два перспективных форварда Иван Сергеев и Юри Алберто. При всех этих условиях напрашивалась уже подзабытая 4-4-2, c Дзюбой и одним из новичков. Тем не менее, Сергей Семак предпочёл не отклоняться от схемы 5-4-1. Выпускать новичка Арсена Адамова под андалусские танки тренер не решился и снова отрядил в оборону Вилмара Барриоса. Хочется надеяться, он не повторит судьбу Дриусси и не будет жаловаться, что играет на «дерьмовой позиции».

В результате в старте вышла проверенная гвардия, а все новички остались в запасе (кроме Алипа, который не заявлен на Лигу Европы). Семак допускал, что в воротах выйдет молодой Одоевский, но всё же сделал выбор в пользу ветерана Кержакова. По флангам вышли Караваев и Дугласа, Ракицкий, Барриос и Чистяков составили линию обороны, в центре появились Кузяев и Вендел, бразильские кудесники вышли на флангах помогать одинокому Дзюбе. Даже Оздоев, забивший классный гол «Челси» в прошлом году, остался на скамейке.

Первый тайм

На долгий зимний перерыв тренеры российских клубов сетовали неоднократно, и по началу матча можно было понять, почему. «Бетис», находящийся в тонусе, с ходу взял быка за рога. Точнее, в контексте «Зенита», льва за гриву. О чем можно говорить, когда 40-летний Хоакин, вышедший в стартовом составе «Бетиса», выглядел живее всех зенитовцев. Кстати, он играл против петербуржцев ещё в 2012 году в составе «Малаги». Тогда «Зенит» проиграл на выезде 0:3.

По первым минутам вчерашней игры казалось, что 0:3 в этот раз будет ещё и приятным исходом. Уже на седьмой минуте Ярослав Ракицкий нарвался на горчичник, а через минуту не смог закрыть Гвидо Родригеса, который и положил мяч в ворота Кержакова. Кстати, ассистировал ему как раз 40-летний Хоакин. Ракицкий должен был стать лидером обороны в этой игре, но в итоге провалил матч и поставил под вопрос, стоит ли вообще продлевать с ним контракт.

А вот кто вышел нарабатывать на новый контракт изо всех сил, так это Артём Дзюба. По первым минутам казалось, что только он не уходил на длительную паузу и продолжает играть, как осенью прошлого года. Появление новых конкурентов словно придало 33-летнему форварду новый импульс. И выглядит справедливым то, что именно Дзюба забил первый гол «Зенита» в 2022 году.

Но до этого петербуржцы пропустили ещё раз. Виллиан Жозе пробил из-под Чистякова, Кержаков не справился.

После второго пропущенного мяча петербуржцы поняли, что терять им уже нечего, и стали играть от души и в своё удовольствие. Сперва Дзюба замкнул головой навес Вячеслава Караваева, а через четыре минуты и Малком сравнял счёт. 2:2 – достойный результат по первому тайму, но увы, удержать его не удалось. Михаил Кержаков допустил грубую ошибку, выдав пас на соперника, и «Бетис снова повёл.

Второй тайм

Во втором тайме Семак пошёл сразу же ва-банк и уменьшил число защитников. Дуглас сместился в центр к Чистякову и Барриосу, проваливший игру Ракицкий был заменён на Кругового, а Караваев – на Мостового. К сожалению, ничего толком из более атакующей схемы выжать не удалось. В середине второго тайма тренеры бросили в бой двух новичков – сперва Юри Алберто, а затем и Ивана Сергеева. Последний заменил вымотавшегося Дзюбу. Оба новичка проявили себя достойно: бразилец создал самый опасный момент в тайме (Кузяев не забил из убойнейшей позиции!), а Сергеев активно действовал на поле. Однако голов забить никому больше не удалось.

Проблемы

В целом «Зенит» провёл достойный матч с одной из лучших команд Испании, но игра выявила сразу несколько важных проблем.

Во-первых, позиция вратаря катастрофически нуждается в усилении. Ни Крицюк, ни Кержаков в этом сезоне не играют так, чтобы можно было не беспокоиться за эту позицию. Неслучайно в трансферных слухах то и дело всплывали фамилии то Хайкина, то Лантратова, а то и вообще Сафонова. Сейчас у «Зенита» ещё есть пара дней усилить вратарскую линию, но вряд ли они будут это делать. Пройти «Бетис» будет крайне сложно с любым голкипером, а в чемпионате России справится и нынешняя обойма.

Во-вторых, защита. Ловрен не являл образец надёжности, но без него стало совсем печально. Ракицкий сыграл так, как будто уже собрал чемоданы и купил билеты из Петербурга (поговаривают, что в Казань). А игроки вроде Алипа и Адамова явно не выглядят усилением основного состава. Здесь «Зенит» может спасти новый лимит, который планируют ввести со следующего сезона. Из россиян усилить команду вряд ли кто-то способен. Вроде бы как лучший российский защитник Джикия клянётся в верности «Спартаку», но, справедливости ради, он и так не выглядит как реальное усиление центра защиты. На каком месте там красно-белые?

Ну а в атаке у «Зенита» вроде бы всё нормально. Возможно, и Дзюбу удастся сохранить. Зато после его прекрасной игры с «Бетисом» снова встал вопрос: может, всё же им с Карпиным как-то уладить разногласия?

Ответная игра с «Бетисом» пройдёт 24 февраля. К счастью, с этого сезона УЕФА отменил-таки правило выездного гола, так что три пропущенных мяча на своём поле – не приговор. «Зенит» устроит победа даже 1:0, а там серия пенальти, и чем чёрт не шутит?