Рейс с российскими олимпийцами, среди которых была фигуристка Камила Валиева, задержался в столице Китая на несколько часов. Самолет вылетел в Москву с опозданием в несколько часов.

Соревновательная программа женщин-одиночниц завершилась накануне, 17 февраля.

По первоначальному расписанию российская делегация должна была отправиться в аэропорт Шереметьево в 6:40 по московскому времени. Но по неизвестным причинам вылет был отложен на 3 часа и 10 минут.

Предполагается, что самолет совершит посадку в международном терминале Шереметьево в 17:00 по мск.

Напомним, 15-летняя Валиева стала победительницей Игр-2022 в командном турнире, а также стала героиней допингового скандала. Личные прокаты она завершила без медали.