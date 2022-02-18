Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским спортсменкам после произвольной программы на Олимпиаде-2022. Она отметила результат всей тройки.

Соревнования одиночниц завершились накануне, 18 февраля. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второй была Александра Трусова. Четвертую сумму баллов показала Камила Валиева.

«Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры! Горжусь вами!» — написала Тарасова в Instagram.

Напомним, специалист из-за болезни приняла решение не лететь с командой на Олимпиаду-2022 в Пекин.

В декабре и январе Тарасова была несколько раз госпитализирована, а также пропустила съемки телепроекта «Ледниковый период». Тренер продолжает самостоятельное лечение в домашней обстановке.