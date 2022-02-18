На Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжается плей-офф хоккейного турнира. Сегодня, 18 февраля, сборная России встретится в полуфинале Игр со шведской командой.

Матч начнется в 16:10 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте телеканала «Россия-1» по ссылке здесь.

Швеция вышла в полуфинал после победы над Канадой, а россияне в 1/4 обыграли сборную Дании. На групповом этапе национальная команда дважды обыграла соперников и потерпела одно поражение.

В матч за третье место уже вышли представители Словакии, а первыми финалистами стали хоккеисты из Финляндии.

Напомним, россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале Игр-2018 года в Пхенчхане команда победила немцев в овертайме.