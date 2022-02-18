Футбольные клубы «Зенит» и «Реал Бетис» накануне матча в плей-офф Лиги Европы, 17 февраля, подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на обмен опытом в сфере устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Договор рассчитан на два игровых сезона. Он подразумевает совместную реализацию социальных проектов.

С 2021 года на «Газпром Арене» при участии ФК «Зенит» развивается программа эко-стадиона. Внимание уделяется переработке отходов, устойчивому потреблению, энергосбережению, экологичной мобильности и другим экологическим инициативам.

«Реал Бетис» запустил международную платформу устойчивого развития Forever Green, поддерживающую подобную идею. Таким образом, «Зенит» стал частью этого проекта, партнерами которого являются более 50 компаний и организаций в Европе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, первый матч команд завершился победой испанцев со счетов 3:2. Ответная встреча состоится 24 февраля.