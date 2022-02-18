Российская фигуристка Камила Валиева неоднозначно отреагировала на назначение американского арбитра Джеффри Бенца в тройку судей на процессе о своем допинг-скандале.

Эта реакция отражена в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу олимпийской чемпионки-2022 в командном турнире. Детали публикации приводит издание «Спорт-Экспресс».

В начале слушаний Валиева выразила озабоченность назначением мистера Джеффри Бенца в качестве судьи. Отмечается, что на ход дела мог повлиять его статус бывшего фигуриста. Ранее он выступал за сборную США, затем работал в Олимпийском и Паралимпийском комитете своей страны.

После этого заявления Джеффри Бенц заявил, что эти обстоятельства никак не повлияют на независимость решений.

Напомним, в личном турнире Валиева заняла четвертое место.