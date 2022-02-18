Сборные России и Норвегии выступят в олимпийском марафоне в Пекине-2022 в полном составе. Каждая из команд будет представлена четырьмя спортсменами в заключительной 50-километровой гонке на Играх.

Коньковая дистанция пройдет в субботу, 19 февраля. Ее начало запланировано на 9:00 по московскому времени.

В состав сборной России вошли Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

За норвежскую команду выйдут на трассу: Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте и Ханс Кристер Холунд.

Большунов и Клебо завоевали одинаковое количество медалей на соревнованиях в Китае. У каждого из них – по два золота, одно серебро и бронза.

Отметим, что в своей первой гонке на Олимпиаде-2022 примет участие Симен Хегстад Крюгер. Остальные дистанции он пропустил из-за коронавируса.