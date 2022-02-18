Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха, отметившего «холодное отношение» команды Камилы Валиевой к спортсменке после неудачи на Олимпиаде.

Фигуристка стала четвертой в личной дисциплине по сумме двух программ.

«Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение. Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции», — цитирует Горшкова пресс-служба ФФККР.

Он добавил, что все события Олимпиады, связанные с Валиевой, «иначе как травлей назвать нельзя».

Напомним, допинг-проба спортсменки от 25 декабря дала положительный результат. Однако она была допущена к личному турниру.