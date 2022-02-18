Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о составе команд на оставшиеся этапы Кубков мира в текущем сезоне. Он анонсировал незначительные изменения в коллективе.

Сегодня, 18 февраля, состоялись заключительные гонки на Олимпиаде-2022. Россияне не смогли попасть на подиум в масс-стартах.

«У ребят состав понятен: к этой пятёрке добавляется Бабиков. У девушек Буртасова является лидером на Кубке IBU. Ей нужно эту позицию сохранить, чтобы стартовать в следующем сезоне на Кубке мира. Возможно, она выступит на последнем этапе Кубка мира», – цитирует Майгурова Чемпионат.

Он добавил, что к женской сборной может присоединиться Виктория Сливко.

В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине были Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Евгения Буртасова.