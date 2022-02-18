Норвежские спортсмены установили новый рекорд зимних Олимпийских Игр по количеству золотых медалей. На счету представителей Скандинавии – 15 наград высшей пробы.

Последнюю медаль сборной принес биатлонист Йоханнес Бе. Он стал победителем 15-километровой гонки с общего старта. Всего в его активе на этих Играх появилось четыре золота и одна бронза. Ранее он завоевывал награды в Пхенчхане-2018. Теперь атлет стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Кроме рекордных 15-ти золотых, у норвежцев есть восемь серебряных и 11 бронзовых медалей.

В топ-3 медального зачета еще входят Германия (10-7-5) и США (8-8-5). Россия держится на девятой строчке таблицы (5-9-13).

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Южной Корее их сборная завоевала 14 золотых наград.