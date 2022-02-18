Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на полуфинальный матч Олимпиады-2022 против Швеции. Место в воротах займет голкипер Иван Федотов.

Матч состоится сегодня, 18 февраля. Его начало запланировано на 16:10 по московскому времени.

В заявку на матч вошли 22 игрока национальной команды.

Первое звено: Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров;

Второе звено: Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин;

Третье звено: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов;

Четвертое звено: Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов.

Напомним, первыми финалистами Игр-2022 стали хоккеисты из Финляндии. В матч за третье место уже вышли представители Словакии.

Швеция вышла в полуфинал после победы над Канадой, а россияне в 1/4 обыграли сборную Дании.