Серебряный призер Олимпиады-2022, российская фигуристка Александра Трусова не захотела показывать медаль Игр после церемонии награждения. Она отметила, что можно будет увидеть награду победительницы Анны Щербаковой.

Во время пресс-конференции медалистка еще раз отметила, что накануне настраивалась на обычный прокат, а еще устала от местной еды.

«Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придет покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила», – цитирует Трусову Sport24.

По словам фигуристки, она никогда не говорила про две Олимпиады. Пока Трусова не решила, будет ли продолжать карьеру.

В произвольной программе ОИ-2022 она первой в истории исполнила пять квадов на официальных соревнованиях.