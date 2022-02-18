Ни для кого уже не секрет, что Этери Тутберидзе не умеет работать со взрослыми. Разучивать четверные прыжки с девочками, которые еще не начали набирать вес из-за пубертата, гораздо проще, чем вести к победам взрослых сформировавшихся женщин. Потому и сгорают её воспитанницы на конвейере с сумасшедшей скоростью.

Но Олимпиада-2022 в очередной раз доказала то, что многие не замечали. Она не умеет работать не только со взрослыми, но и с детьми.

Конечно, готовить 15-летних чемпионок на радость фанатам тренер научилась. Только успевай считать четверные. «Воспитанница Тутберидзе на тренировке сделала…» (нужное вставить) – эти заголовки регулярно попадают в СМИ. Но только за этими победами и квадами фанаты не хотят замечать обратную сторону работы Тутберидзе. И только Игры в Пекине начали открывать многим глаза.

Это стало понятно, когда 15-летняя Камила Валиева после скандала с допинг-пробой в одиночку проходила мимо журналистов в микст-зоне, закрываясь от них курткой.

Когда ту же Валиеву, получившую волну хейта из-за рубежа, и дрогнувшую в самый решающий момент произвольной программы, тренер встречает холодным: «После акселя отпустила вообще… Что же ты перестала бороться?»

Когда Александра Трусова кричала ей в лицо: «Вы всё знали!». Когда та же Трусова рыдала «У всех есть золотая медаль, а у меня нет». Когда всё та же Трусова завопила, что ненавидит фигурное катание.

Когда Анна Щербакова в одиночестве сидела на диване, не зная, как ей порадоваться главной победе в жизни.

Те, кому блеск золота не застил глаза, видели это и раньше. Когда после ухода Медведевой Тутберидзе мстительно раскрыла подробности их личной беседы, и фактически легализовала травлю своей бывшей воспитанницы. Двукратной чемпионки мира и Европы, которая после перехода к канадскому тренеру была выставлена чуть ли не как предательница Родины. Когда Липницкая, замучившая себя попытками сохранить прежний уровень после пубертата, легла в клинику с анорексией. Когда после падения Майи Хромых на Гран-при в Сочи её тренер демонстративно уходит не досматривает выступления. Когда Дарья Усачева, до кровавых мозолей тренировавшая тройной аксель, рвёт связку, а затем получает от тренерского штаба издевательскую запись в Инстаграме: «Работаем дальше».

Когда Косторная весь сезон выступает с травмой, но тренеры это игнорируют. Когда к той же Косторной штаб в олимпийский сезон относится как к пятому колесу в телеге, да ещё и рассказывает во всеуслышание о внутренних конфликтах, а хореограф Даниил Глейхенгауз в ответ на «спасибо» тренерскому штабу отвечает: «Нам не нужна её благодарность».

От неё уходили фигуристки. Самыми громкими уходами стали Трусова и Косторная, на год перешедшие в академию Евгения Плющенко. Академию, которая больше напоминает реалити-шоу, нежели настоящую кузницу будущих чемпионок. Это была их ключевая ошибка. И ключевая ошибка СМИ в том, что они стали подавать женское фигурное катание как противостояние «школ» Тутберидзе и Плющенко. Нет никакого противостояния, с одной стороны есть пиар, а с другой – сомнительные методики тренерства. Но зато фанаты «Хрустального» получили контраргумент на годы вперёд. Любую критику их обожаемого тренера в прессе можно списывать на то, что она якобы «проплачена» Яной Рудковской. Удобная позиция: все, кто против, тем заплатили.

Трусова и Косторная в результате вернулись. Вряд ли потому, что им так хотелось обратно к тренеру, ни в грош не ставящему своих подопечных. Скорее всего, они просто понимали: трофеи они смогут брать только с влиянием Тутберидзе. Авторитет тренера, готовящего кадры для международных стартов, слишком силён среди судей.

Иначе зачем бы им было возвращаться к той, которая после их ухода, вываливает очередную порцию грязного белья в полном обиды посте в Инстаграме. Вы наверняка его помните: «Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом… А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на милых и добрых».

А ведь можно вспомнить, например, Алёну Канышеву. Девочку, которая наверняка мечтала стать великой фигуристкой. С детства смотрела соревнования. Недоедала, недосыпала. А затем ушла из школы Тутберидзе, запомнившись лишь четверным тулупом в инстаграме. «Ученица Тутберидзе прыгнула четверной тулуп на тренировке». Знакомо, правда? Канышева пыталась найти себя в танцах на льду. Безуспешно. В итоге девочка завершила карьеру в 16 лет. А ещё можно упомянуть Полину Шепелень. Позабыли? И правильно, она была ещё до Липницкой. Но невовремя повзрослела.

Тутберидзе нашла способ учить фигуристок четверным прыжкам. Но вот только психологию 15-летних девочек она натренировать не может. А судя по её словам в адрес плачущей Валиевой, не очень-то и хочет.

Вчера мы видели апогей «эффективного менеджмента» «Хрустального». Потерянная Щербакова на первом месте, рыдающая Трусова на втором и расплывающаяся в счастливой улыбке Каори Сакамото на третьем.

Тутберидзе будет дальше готовить чемпионок. Чемпионок, которые никому не нужны в 18 лет. Но для фанатов это не имеет значения. Медали сыплются, четверные крутятся, а вместе с ним крутится бесконечное колесо сансары, где Липницкая «перерождается» в Медведеву, Медведева в Загитову, Загитова в Трусову, Трусова в Щербакову, Щербакова в Валиеву, Валиева в Акатьеву… Лес рубят, щепки летят.

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