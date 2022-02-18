На зимних Олимпийских играх в Пекине стартовал полуфинальный матч хоккейного турнира между командой России и Швеции. Сборные начали бороться за выход в итоговую встречу в 16:10 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь.

В заявку на игру вошли 22 хоккеиста национальной команды. В первое звено вошли Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров. Основным вратарем будет Иван Федотов, его сможет заменить Тимур Билялов.

В матч за третье место ранее вышли представители Словакии. Первыми финалистами стали хоккеисты из Финляндии, обыгравшие соперников со счетом 2:0.

Напомним, российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале Игр-2018 года в Пхенчхане команда победила немцев в овертайме.