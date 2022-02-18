На днях Министерство спорта России и Российский футбольный союз согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ. Как пелось в одной великой песне, «эта музыка будет вечной». О лимите заговорили уже в начале нулевых, и с тех пор споры не утихают. Вспоминаем, как новые правила появились в жизни РПЛ и как они успели измениться.

2002-2005 года: первый лимит; легендарный матч «Динамо» — ФК «Москва»; обещание Мутко

Впервые о лимите в РФПЛ стали говорить еще в 2002-м — сразу после провала сборной на чемпионате мира в Японии и Корее. Тогда стало ясно, что среди российских игроков выбор в национальную команду худ да беден, и нужно, как минимум, россиянам давать больше игрового времени.

Положительно к этой новости отнесся президент РФС Вячеслав Колосков: «За лимит выступают все. В том числе РФПЛ. У нас вряд ли возможна ситуация как в Англии, где для получения разрешения на работу необходимо определенное количество выступлений за сборную. Мы пойдем по пути численного лимита. Моя позиция: на поле одновременно должны находиться не менее шести футболистов, имеющих право играть за сборную команду России. Это, кстати, могут быть и легионеры, не заигранные за сборные своих стран»

Первый официальный лимит утвердили в конце 2004 года. Обговаривалось несколько вариантов схем: начиная с «8+3», заканчивая «6+5», при этом подразумевалось уточнение — от статуса легионера освобождались иностранцы, которые сыграли больше 10 матчей за сборную за два года. Позже он был утвержден, однако словосочетание «за два года» во внимание принято не было, поэтому этот вариант вошел в историю как «липовый». Важная приписка в регламенте привела к самой резонансной игре в рамках лимита.

В августе 2005 года прошел матч между «Динамо» и ФК «Москва». С финансированием у бело-голубых в те годы проблем не было, поэтому они устроили самую показательную трансферную кампанию того времени, подписав целую охапку звёзд чемпионата Португалии. На матч с «горожанами» лавный тренер команды Иво Вортманн выпустил в старте 11 иностранцев. Кстати, им это не помогло, и «Москва» в итоге победила.

После этого случая Российский футбольный союз пообещал привести лимит в порядок. В 2005 году пост президента РФС занял Виталий Мутко, он тогда и выступил с речью: «Возмущает не сама ситуация с 11 легионерами, а другое. То, что с молчаливого согласия РФС и при бездействии руководства премьер-лиги удалось протащить регламент с липовым лимитом на легионеров. На поле выходят 11 иностранцев, а оказывается, что они и не иностранцы вовсе. Мы приведем лимит в порядок, нравится это кому-то или нет, заключены контракты или нет — мы будем действовать в интересах страны».

2006 год: «7+4»

К действиям перешли по окончании того сезона. 9 декабря 2005 года установили новый лимит. Было принято решение, что начиная с 2006 года на поле в составе команды могут находиться не более семи иностранцев одновременно. Таким образом, стала действовать схема «7+4».

Хотели, конечно, ужесточать лимит постепенно: в 2006-2007 годах ввести «8+3», в 2008-2009 — «7+4», а уже дальше согласованную схему «6+5».

Но исполком РФС попросил сразу начать с семи иностранцев. Клубы безоговорочно согласились, ибо на ЧМ-2006 сборная России так и не вышла из группы. Однозначно нужно было что-то менять.

Даже президент страны Владимир Путин на одной из «прямых линий» высказался на этот счет: «Иностранцев слишком много. Нужно это количество ограничивать. Когда составляется национальная сборная, собирать ее не из чего. Это избыточное количество легионеров подавляет рост молодых и талантливых игроков».

2009 год: очередные изменения в схеме; скандал на матче «Зенит» — «Локомотив»

После принятия схемы «7+4» последовали победа «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовая медаль сборной России на Евро-2008. Тогда и стали думать, что футбол движется в правильном русле, но ведь молодым игрокам тоже нужно оттачивать свое мастерство. В лимите снова произошли изменения — сократили количество легионеров еще на одного. Теперь действовало правило «6+5».

Самый яркий скандал на фоне этого ужесточения случился в 2009-м: тренер «Зенита» Дик Адвокат в игре против московского «Локомотива» выпустил турка Фатиха Такке, который оказался 7 легионером на поле, понять, что произошло рулевой команды смог только через несколько минут. В регламенте не было прописано наказаний за такой случай, поэтому сине-бело-голубые отделались лишь штрафом, а всю вину скинули на главного арбитра матча и его помощников.

В следующем туре все судьи вышли в футболках в поддержку Александра Гвардиса, главного рефери той игры.

Забавно, что два года спустя «Зенит» пострадал-таки от лимита, а точнее – от собственного головотяпства. По регламенту в заявку на матч необходимо было включать хотя бы одного воспитанника команды не старше 21 года. Тогдашний наставник петербуржцев Лучано Спаллетти не стал этого делать в матче с ЦСКА. Позднее он объяснил: ему якобы сказали, что за данное нарушение полагается только штраф. Тем не менее регламент подразумевал «технарь» 0:3, который «Зенит» и получил. Крайним оказался тогдашний начальник команды Владислав Радимов, переведённый со своего поста в тренерский штаб.

2012 год: период безвластия; возвращение старой схемы «7+4»

В сезоне 2012/13 российский футбол перешел на новую систему «осень-весна», и тут как тут подоспели очередные изменения в лимите. В 2010 году на пост президента РФС был назначен Сергей Фурсенко. Он никак не трогал легионеров, но после вылета сборной с Евро-2012 снова встал вопрос либо о смягчении лимита, либо и вовсе о потенциальной отмене.

Фурсенко продержался в своем статусе два года и 25 июня 2012 уволился. В период безвластия, 4 июля, состоялась очередная конференция, где было принято решение вернуть старую схему «7+4». И все это произошло за три недели до старта российского чемпионата.

Назначенный тогда министром спорта Виталий Мутко назвал решение безответственным и пообещал вернуть старый лимит «во имя национальных интересов». В стороне происходящего не остался и нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин: «То, что меньше чем за три недели до старта чемпионата меняют правила игры, – просто беспредел. Другими словами это решение никак не назовешь. У нас, получается, не цивилизованная, а африканская страна».

2015 год: радикальные изменения, которые никто не поддержал; реакция Андре Виллаша-Боаша на происходящее

В 2014 году решили попробовать новую схему. Планировалось, что в сезоне 2015/16 лимит перейдет с ограничения на поле на ограничение в заявке: в команду могли выходить 10 иностранцев и 15 россиян. Но такая тактика не прижилась. Владимир Путин подписал закон о легионерах в спорте, который передал все полномочия по регулированию лимитов во всех видах спорта министерству спорта. Поэтому за три дня до старта нового сезона был утвержден уже старый вариант «6+5». Получается Мутко сдержал свое слово. Но! Легионерами признали всех, кто не может играть за сборную России — даже тех, у кого есть российский паспорт. Клубы оказались в бешенстве от происходящего. Самая взрывная реакция была у главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша: «Это решение – худшее из возможных. ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» поддерживают, чтобы его отменили. Лимит не поможет в Европе, не поможет в России, не поможет набирать квалификационные очки. Этот лимит не поможет России нигде».

2019 год: текущий лимит в РПЛ

Текущий лимит был принят при президенте РФС Александре Дюкове. Формула лимита все же перешла с ограничений на поле на ограничения в заявке. Изначально обсуждали уже готовую схему «10+15», но выбрали «8+17».

Кроме того, был отменён лимит для футболистов из стран ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

2022 год: новые правила, которые нас ожидают в следующем сезоне

На днях министерство спорта РФ и РФС согласовали новый формат лимита. Изменения должны вступить в силу со следующего сезона после одобрения исполкомом РФС. Согласно новым правилам, в заявке на сезон в команде могут быть не более 13 игроков, считающихся легионерами, не менее 12 российских игроков, четыре из которых должны быть воспитанниками клуба. Вместе с этим, на поле не смогут одновременно выходить более восьми легионеров.

Также будет введет «налог на легионеров». Средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Так лимит будет финансово стимулировать клубы больше использовать молодых российских игроков.

Разговор о необходимости реформ в РПЛ вновь возник после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020. Россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Итоги

Чему же научили нас годы лимита? Тут можно судить по-разному. Кто-то отмечает, что при лимите на легионеров ЦСКА и «Зенит» взяли три еврокубка, а сборная завоевала бронзу чемпионата Европы и дошла до четвертьфинала ЧМ-2018. Но им можно резонно возразить, что успехи середины нулевых добивались футболисты, заигравшие в составах команд ещё до введения лимита. А сам лимит привёл к тому, что клубы массово стали наигрывать российских футболистов на менее «пожароопасных» позициях, что привело к переизбытку игроков на одних амплуа и кризису на других.

В любом случае, каким бы лимит ни был, все прекрасно понимают: одного его недостаточно. Нужна еще и система подготовки футболистов. Но это тема для совершенно другого разговора.

Автор — Дарья Гаврилова