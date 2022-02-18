Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в личном турнире Анна Щербакова рассказала о поддержке со стороны олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой.

Слова Щербаковой цитирует Sport24.

«Лично мы не встречались, но она мне писала, поддерживала во время Олимпиады. Это приятно. Мы хорошо общаемся в обычные тренировочные дни и здесь», — отметила фигуристка после церемонии награждения медалями.

Также Щербакова отметила, что с олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании Нейтаном Ченом не списывалась, однако нона видела его перед разминкой на трибунах, это могло придать ей сил.

«Не знаю. Мы ехали с ним в одном автобусе на каток. Я знала, что он приехал посмотреть», — отметила Щербакова.

Алина Загитова выиграла личный турнир на ОИ-2018 в Пхенчхане.