Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Цун Хань выиграли короткую программу в турнире спортивных пар на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Суй/Хань установили новый мировой рекорд, обновив свой же лучший результат почти на два балла. За безупречный прокат судьи поставили паре из Китая 84,41 балла.

На втором месте расположились фигуристы из России Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их прокат также вышел идеальным без помарок, судьи оценили его на 84,25 балла.

На третьем месте пока находятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за практически идеальный прокат фигуристы получили 82,76 балла, обновив собственный личный рекорд.

Четвертыми в короткой программе стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с помаркой на выбросе и на тодесе они набрали 78,59 балла.